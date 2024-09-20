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Дербі Мілана, бій за пояс Усика та нефутбольне Ель Класіко: анонс вихідних у спорті

П'ятниця 20 вересня 2024 08:00
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Дербі Мілана, бій за пояс Усика та нефутбольне Ель Класіко: анонс вихідних у спорті Фото: Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа зійдуться в ринзі на "Вемблі" (facebook.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Баскетбольне протистояння в Іспанії, чемпіонський боксерський поєдинок, черговий етап Формули-1, футбольні битва лідерів англійської Прем'єр-ліги та міланські розбірки відбудуться в прийдешній вікенд.

Короткий анонс головних спортивних подій найближчих вихідних – у матеріалі РБК-Україна.

"Реал" – "Барселона"

21 вересня, 19:30, Мурсія, "Паласіо де Депортес", телетрансляція на Sport 1

Іспанські баскетбольні гранди розпочнуть новий сезон надпринциповим поєдинком. Мадридський "Реал" зустрінеться з "Барсою" у півфіналі Суперкубка Іспанії. Звісно, головні баталії на обидві команди чекають в Євролізі. Та виграти Ель Класіко, та ще й на старті сезону – завжди хороша ідея. У минулому сезоні каталонці лише двічі засмутили столичний клуб, тож мадридці будуть фаворитами.

Дюбуа – Джошуа

21 вересня, 21:00, Лондон, "Вемблі", трансляція на DAZN

Другий шанс підкорити вершини хевівейту отримали два британці. На головній арені Сполученого Королівства Даніель Дюбуа зійдеться з Ентоні Джошуа за титул Міжнародної боксерської федерації. Пояс IBF став вільним із легкої руки Олександра Усика. Українець відмовився від захисту звання заради другого бою проти Тайсона Ф'юрі. А вже потім переможці обох поєдинків розіграють абсолют.

Дербі Мілана, бій за пояс Усика та нефутбольне Ель Класіко: анонс вихідних у спорті

Фото: Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа залишать пояс IBF на Альбіоні (facebook.com/MatchroomBoxing)

Гран-прі Сингапуру

22 вересня, 15:00, Сингапур, "Маріна-Бей", телетрансляція на Setanta Sports+

Від етапу до етапу шанувальники F1 чекають повернення на вершину Макса Ферстаппена. Чинний чемпіон за кермом "Ред Булла" не перемагав із червня, але розмаїття тріумфаторів гран-прі дозволило зберегти лідерство. Та цього не скажеш про Кубок конструкторів. "Макларен" випередив австрійську стайню, а після нічних перегонів на трасі "Маріна-Бей" те ж норовить зробити і "Феррарі".

"Манчестер Сіті" – "Арсенал"

22 вересня, 18:30, Манчестер, "Етіхад", телетрансляція на Setanta Sports

Учитель прийме учня в дощовому Манчестері. У гості до Пепа Гвардіоли приїде його колишній асистент Мікель Артета на чолі "Арсенала". На старті сезону обидві команди окреслили наміри знову повести боротьбу за титул. Утім, потенційна перемога "Манчестер Сіті" дозволить "містянам" відірватися від лондонців на 5 пунктів. Щоправда, в сезоні 2023/24 "каноніри" не програли "Сіті" жодного матчу.

Дербі Мілана, бій за пояс Усика та нефутбольне Ель Класіко: анонс вихідних у спорті

Фото: Букайо Сака в боротьбі з Кевіном Де Брюйне (premierleague.com)

"Інтер" – "Мілан"

22 вересня, 21:45, Мілан, "Джузеппе Меацца", трансляція на MEGOGO

У різному гуморі до принципового протистояння підходять запеклі сусіди. "Інтер" іде серед лідерів і непогано виглядав проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (0:0). Натомість кузени з "Мілана" лише в 4-му турі Серії A вперше перемогли, а на євроарені заслужено поступились "Ліверпулю" (1:3). Останні 6 зустрічей в Дербі делла Мадонніна були за "нерадзуррі", тож Пауло Фонсеці світить відставка.

До слова, раніше "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" з нереалізованим пенальті.

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