Украинские команды вернулись на победный путь на Шахматной олимпиаде-2024

В рамках 8-го тура сборная Украины одержала две победы. Однако победа шахматистов над сборной Аргентины была более убедительной.

Василий Иванчук и Владимир Онищук одержали победу над своими оппонентами. Зато Руслан Пономарев и Антон Коробов свели поединки вничью. Общий успех позволил мужской сборной Украины подняться на 10-е место в турнирной таблице Шахматной олимпиады.

Украинские гроссмейстеры набрали 12 пунктов. Единоличный лидер турнира – сборная Индии (16 пунктов). В следующем туре Иванчук и компания 20 сентября будут противостоять Грузии.

Тем временем женская сборная Украины едва избежала ничьей с Венгрией. Единственную победу команды оформила Анна Ушенина. В свою очередь Юлия Осьмак, Евгения Долуханова и Наталья Букса свои партии завершили ничьими, поэтому итоговый счет всего 2,5:1,5 в пользу украинок.

Женская сборная Украины оказалась на 6-й позиции в общем зачете команд. Отечественные шахматистки набрали 13 очков и всего на пункт отстают от трио лидеров – Индии, Польши и Казахстана. В рамках 9-го тура соперником украинской команды будет сборная Армении (13 баллов).

Кто такой Василий Иванчук

Уроженец Копычинцев Тернопольской области, шахматами овладел под опекой отца-юриста. Воспитанник шахматно-шашечного клуба "Авангард". Окончил Львовский институт физкультуры.

Статус гроссмейстера получил в 1988 году. Дважды триумфовал на Шахматных олимпиадах в составе сборной СССР (1988, 1990). В рядах сборной Украины побеждал на командном чемпионате мира (2001) и Шахматной олимпиаде (2004). Трижды триумфовал на престижном турнире в Линаресе. В 2002 году проиграл соотечественнику Руслану Пономареву матч за звание чемпиона мира. Выиграл ЧМ-2016 по быстрым шахматам.

Пиковый рейтинг – 2-й (июль 1991-го). Спортивное прозвище – Большой Чаки. Живет во Львове, полный кавалер ордена "За заслуги".