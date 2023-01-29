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Українські хакери оприлюднили базу даних найбільшого мобільного оператора Ірану

Фото: персональні дні абонентів мобільного оператора в Ірані потрапили в інтернет (facebook.com/knysh.nikita)
Автор: Тетяна Зарембо

Хакери з української групи HackYourMom "злили" в інтернет базу даних найбільшого мобільного оператора Ірану - IranCell.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Микити Книша, представника групи HackYourMom.

Він додав, що дані збираються, в тому числі, для знищення військових цілей в Ірані через поставку ним зброї.

"Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищення українців", - написав Книш у своєму дописі.

І підкреслив, що, на його думку, іранські військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури - легітимна ціль для українських хакерів через поставки зброї, що знищує українців.

"Якщо чесно, то злили не тільки найбільшого сотового оператора, а майже весь технологічний сектор. Як і в РФ. Бо кіберджихад - він такий", - зауважив Книш.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українська кіберармія атакувала російську групу компаній ТОВ "Газпром". Хакери отримали доступ до інформації щодо одного з найбільших газових родовищ росіян.

Крім того, 3 листопада українська ІТ-армія отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

Раніше повідомлялось, що початкові онлайн-плани президента РФ Володимира Путіна, схоже, не справдилися. Росія програла інформаційну війну в Україні, як і наземну, пише британська розвідка.

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