Українські хакери оприлюднили базу даних найбільшого мобільного оператора Ірану

Він додав, що дані збираються, в тому числі, для знищення військових цілей в Ірані через поставку ним зброї.

"Не ми це почали, не треба було давати зброю для знищення українців", - написав Книш у своєму дописі.

І підкреслив, що, на його думку, іранські військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури - легітимна ціль для українських хакерів через поставки зброї, що знищує українців.

"Якщо чесно, то злили не тільки найбільшого сотового оператора, а майже весь технологічний сектор. Як і в РФ. Бо кіберджихад - він такий", - зауважив Книш.