Украинские хакеры обнародовали базу данных крупнейшего мобильного оператора Ирана

Он добавил, что данные собираются, в том числе, для уничтожения военных целей в Иране из-за поставки им оружия.

"Не мы это начали, не нужно было давать оружие для уничтожения украинцев", - написал Кныш в своем посте.

И подчеркнул, что, по его мнению, иранские военные объекты и объекты критической инфраструктуры - легитимная цель для украинских хакеров из-за поставок уничтожающего украинцев оружия.

"Если честно, то слили не только крупнейшего сотового оператора, а почти весь технологический сектор. Как и в РФ. Потому что киберджихад - он такой", - заметил Кныш.