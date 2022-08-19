Путин проиграл кибербитву в Украине и на Западе, но не всю войну, - британская разведка

Как и в случае с наземным вторжением, первоначальные онлайн-планы президента РФ Владимира Путина, похоже, не оправдались. РФ проиграла информационную войну в Украине, но это еще неполная победа на киберфронте.

"Пока президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира. Многие из самых густонаселенных стран не согласились с движением осуждения России за ее вторжение. Общественное мнение в тех местах имеет значение, и на него влияет уже информация, поступающая из России. Это новый фронт войны в Украине, и его последствия будут сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт", - сказал он.

Отчасти это связано с тем, по мнению Флеминга, Украина зарекомендовала себя как чрезвычайно эффективный киберзащитник.

"С момента аннексии Крыма в 2014 году страна кропотливо создавала цифровую крепость. Поскольку мы стали свидетелями героической обороны украинских военных, в Интернете мы, возможно, стали свидетелями самой эффективной оборонительной киберактивности в истории", - говорит британский разведчик.

По его словам, британская служба радиотехнической разведки помогла защитить критически важную инфраструктуру Украины.

"Через шесть месяцев после вторжения России становится ясно, … что использование страной (Россией, - ред.) наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным, - говорится в заявлении. - Их (РФ, - ред..) информационные операции оказались неуклюжими и были поставлены под сомнение разглашением разведывательных данных".

По словам Флеминга, как оказалось, первые "кадры" неспровоцированного вторжения РФ в Украину были сделаны в киберпространстве еще до того, "как 24 февраля раздались пули", сопровождавшие масштабное вторжение.

"За месяц до этого российская военная разведка развернула вредоносное ПО WhisperGate для уничтожения и дефейса украинских правительственных систем. И менее чем за час до того, как Россия вторглась в Украину, она атаковала спутниковые сети ViaSat, используемые украинскими военными, правительством и гражданскими лицами. Атака распространилась на соседние страны, нанеся сопутствующий ущерб целому ряду услуг, от ветряных электростанций до доступа в Интернет", - говорит директор британской разведки.

Он уточнил, что онлайн-дезинформация быстро стала важной частью российской кампании, чтобы вызвать замешательство и хаос в Украине и за ее пределами.

"Россия уже использовала этот сценарий раньше, в том числе в Сирии и на Балканах", - добавил глава британской разведки.