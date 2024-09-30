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Українськи футболістки обрали стадіон на плей-офф відбору до Євро-2025: де гратиме збірна

Фото: Ольга Басанська в протистоянні зі збірною Косова (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрій Костенко

Жіноча збірна України з футболу проведе "домашній" матч раунду плей-офф за вихід на першість континенту проти Туреччини в Кишиневі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Поєдинок відбудеться 29 жовтня на стадіоні "Зімбру". Це буде гра-відповідь. А вперше команди зійдуться 25 жовтня на полі суперниць "синьо-жовтих" – у турецькому Діярбакирі. Обидва матчі розпочнуться о 18:00 за київським часом.

У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 українки пробилися через Лігу націй. Там наша збірна фінішувала другою у квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом.

При жеребкуванні раунду плей-офф українська команда була сіяною, тому й отримала невелику перевагу – домашній матч-відповідь. Утім, перемога над турецькими футболістками ще не відкриє для команди Володимира Пятенка двері у фінал.

У регламенті передбачили два раунди плей-офф. Тож у разі успіху з туркенями "синьо-жовтим" доведеться ще позмагатися з командою-переможцем іншого протистояння – Греції та Бельгії. Фінальні ігри раунду плей-офф пройдуть з 27 листопада до 3 грудня. А жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи відбудеться 16 грудня.

Жіночий Євро-2025: що відомо

Турнір відбудеться в липні 2025 року у Швейцарії. Наразі путівки у фінал завоювали збірні Німеччини, Іспанії, Ісландії, Данії, Франції, Англії, Італії, Нідерландів і господарки змагань. До них приєднаються 7 переможців другого раунду плей-офф кваліфікації.

Жіночі чемпіонати Європи з футболу проводять з 1984 року. Турнір у Швейцарії стане вже 14-м за ліком. Найбільш титулованою командою є збірна Німеччини, яка 8 разів стала чемпіоном континенту. Двічі "золото" виборювали норвежки, по одному разу – футболістки Швеції, Англії та Нідерландів.

Збірна України лише раз грала у фінальній частині. На Євро-2009 підопічні Анатолія Куцева поступилися нідерландкам (0:2) і данкам (1:2) та мінімально здолали Фінляндію (1:0). У підсумку "синьо-жовті" посіли у групі останнє місце.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на Лігу націй.

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