Украинские футболистки выбрали стадион на плей-офф отбора к Евро-2025: где сыграет сборная

Поединок состоится 29 октября на стадионе "Зимбру". Это будет ответная игра. А впервые команды сойдутся 25 октября на поле соперниц "сине-желтых" – в турецком Диярбакыре. Оба матча начнутся в 18:00 по киевскому времени.

В плей-офф квалификации к Евро-2025 украинки пробились через Лигу наций. Там наша сборная финишировала второй в квартете с Уэльсом, Хорватией и Косово.

При жеребьевке раунда плей-офф украинская команда была сеянной, потому и получила небольшое преимущество в виде домашнего ответного матча. Впрочем, победа над турецкими футболистками еще не откроет для команды Владимира Пятенко дверь в финал.

В регламенте предусмотрели два раунда плей-офф. Так что в случае успеха с турчанками, "сине-желтым" придется еще посоревноваться с командой-победителем другого противостояния – Греции и Бельгии. Финальные игры раунда плей-офф пройдут с 27 ноября по 3 декабря. А жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится 16 декабря.

Женский Евро-2025: что известно

Турнир состоится в июле 2025 года в Швейцарии. Пока путевки в финал завоевали сборные Германии, Испании, Исландии, Дании, Франции, Англии, Италии, Нидерландов и хозяйки соревнований. К ним присоединятся 7 победителей второго раунда плей-офф квалификации.

Женские чемпионаты Европы по футболу проводятся с 1984 года. Турнир в Швейцарии станет уже 14-м по счету. Наиболее титулованной командой является сборная Германии, которая 8 раз стала чемпионом континента. Дважды "золото" боролись за норвежки, по одному разу - футболистки Швеции, Англии и Нидерландов.

Сборная Украины только раз играла в финальной части. На Евро-2009 подопечные Анатолия Куцева уступили нидерландкам (0:2) и данкам (1:2) и минимально одолели Финляндию (1:0). В итоге "сине-желтые" заняли в группе последнее место.