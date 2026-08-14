Українські фермери опинились на межі банкрутства через атаки РФ на морські порти, - Reuters

У липні та на початку серпня Росія здійснила понад 70 атак на портову інфраструктуру України та 62 удари по суднах, повідомила українська портова адміністрація.

Через накопичення зерна внутрішні ціни в Україні впали. За оцінками аналітиків, за нинішніх цін фермери можуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, тоді як за іншими зерновими не зможуть покрити виробничі витрати.

Це створює ризики для наступної посівної, оскільки аграрії втрачають кошти на закупівлю пального, виплату зарплат і підготовку до посіву озимих культур.

Reuters нагадує - Україна очікує цього року врожай зернових на рівні близько 60 млн тонн. Водночас дефіцит потужностей для зберігання зерна може становити 11 млн тонн.

За оцінкою НБУ, через блокаду Україна може втратити близько 2,5 млрд доларів валютної виручки до кінця року. Всеукраїнська аграрна рада оцінює збитки фермерів від подорожчання логістики приблизно у 3 млрд доларів.