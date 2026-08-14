Украинские фермеры оказались на грани банкротства из-за атак РФ на морские порты, - Reuters

В июле и начале августа Россия совершила более 70 атак на портовую инфраструктуру Украины и 62 удара по судам, сообщила украинская портовая администрация.

Из-за накопления зерна внутренние цены в Украине рухнули. По оценкам аналитиков, по нынешним ценам фермеры могут получить прибыль только от экспорта пшеницы, тогда как по другим зерновым не смогут покрыть производственные затраты.

Это создает риски для последующей посевной, поскольку аграрии теряют средства на закупку горючего, выплату зарплат и подготовку к посеву озимых культур.

Reuters напоминает – Украина ожидает в этом году урожай зерновых на уровне около 60 млн тонн. В то же время, дефицит мощностей для хранения зерна может составлять 11 млн тонн.

По оценке НБУ, из-за блокады Украина может потерять около 2,5 млрд долларов валютной выручки до конца года. Всеукраинский аграрный совет оценивает убытки фермеров от удорожания логистики примерно в 3 млрд долларов.