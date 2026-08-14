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Украинские фермеры оказались на грани банкротства из-за атак РФ на морские порты, - Reuters

01:35 14.08.2026 Пт
2 мин
Из-за блокады Украина может потерять около 2,5 млрд долларов
aimg Юлия Маловичко
Украинские фермеры оказались на грани банкротства из-за атак РФ на морские порты, - Reuters Фото: экспорт зерна упал на 75% (Getty Images)
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Российские атаки почти остановили экспорт аграрной продукции из украинских черноморских портов. В первые две недели августа экспорт зерна упал на 75% в годовом исчислении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В июле и начале августа Россия совершила более 70 атак на портовую инфраструктуру Украины и 62 удара по судам, сообщила украинская портовая администрация.

Из-за накопления зерна внутренние цены в Украине рухнули. По оценкам аналитиков, по нынешним ценам фермеры могут получить прибыль только от экспорта пшеницы, тогда как по другим зерновым не смогут покрыть производственные затраты.

Это создает риски для последующей посевной, поскольку аграрии теряют средства на закупку горючего, выплату зарплат и подготовку к посеву озимых культур.

Reuters напоминает – Украина ожидает в этом году урожай зерновых на уровне около 60 млн тонн. В то же время, дефицит мощностей для хранения зерна может составлять 11 млн тонн.

По оценке НБУ, из-за блокады Украина может потерять около 2,5 млрд долларов валютной выручки до конца года. Всеукраинский аграрный совет оценивает убытки фермеров от удорожания логистики примерно в 3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Украина активно ищет способы возобновления экспорта на фоне блокады морского коридора со стороны России.

РБК-Украина также писало, почему именно сейчас Россия массированно атакует порты Украины.

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