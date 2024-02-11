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Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на турнірі European Open

Україна, Неділя 11 лютого 2024 20:46
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Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на турнірі European Open Ілюстративне фото (freepik)
Автор: Каріна Левицька

Три медалі здобули представники збірної України з дзюдо на турнірі European Open. Загалом турнір зібрав цього вікенду 400 учасників з 34 країн світу в угорському Дьорі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Вперше зійшов на п'єдестал змагань такого рівня Ярослав Давидчук. І відразу отримав "золоту" медаль в ваговій категорії до 90 кг.

Українські дзюдоїсти вибороли три медалі на турнірі European OpenФото: три медалі здобули представники збірної України з дзюдо (t.me/nocukraine)

У цій же ваговій категорії бронзу виборов Іван Кутенков, перемігши у втішній сутичці співвітчизника Артема Бубиря.

Ще одна медаль бронзового ґатунку в активі Олексія Єршова, що змагався в ваговій категорії до 100 кг.

Нагадаємо, на початку року українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

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