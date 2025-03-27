Українські дрони знищують російську ППО в Криму: ГУР показало відео

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що українські розвідники атакували дронами низку ворожих об'єктів у Криму. Зокрема, йшлося про радіолокаційні станції та буксир "Федор Урюпін".

Тоді безпілотник розвідників ухилився від ракети, яку запустили з російського комплексу "Панцир-С1", і продовжив атаку.

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