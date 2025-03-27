Українські дрони знищують російську ППО в Криму: ГУР показало відео

Українські розвідники за допомогою безпілотників атакують протиповітряну оборону росіян на території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Facebook.
Як зазначили в ГУР, дрони спецпідрозділу Prymary продовжують бойову роботу в тимчасово окупованому Криму.
Зокрема, розвідка показала відео, на якому безпілотники атакують ворожі дорогі радіолокаційні станції та командні пункти. Мова про:
Також українські безпілотники вдарили по буксиру "Федор Урюпін" і "Камазу" окупантів.
Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що українські розвідники атакували дронами низку ворожих об'єктів у Криму. Зокрема, йшлося про радіолокаційні станції та буксир "Федор Урюпін".
Тоді безпілотник розвідників ухилився від ракети, яку запустили з російського комплексу "Панцир-С1", і продовжив атаку.
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