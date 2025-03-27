UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Українські дрони знищують російську ППО в Криму: ГУР показало відео

Ілюстративне фото: воїни ГУР знищили РЛС "Підльот" у Криму (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Українські розвідники за допомогою безпілотників атакують протиповітряну оборону росіян на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Facebook.

Як зазначили в ГУР, дрони спецпідрозділу Prymary продовжують бойову роботу в тимчасово окупованому Криму.
 

Зокрема, розвідка показала відео, на якому безпілотники атакують ворожі дорогі радіолокаційні станції та командні пункти. Мова про:

  • 48Я6-К1 "Підльот" - мобільна радіолокаційна станція малої та середньої дальності, призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема низьколітаючих.
  • КП БРЛС РМ-10М1Е - командний пункт для роботи з бойовою радіолокаційною станцією, модифікація РМ-10М1Е використовується в системах ППО.
  • 9С32 "Імбірь" - радіолокаційна станція підсвічування і наведення для ЗРК С-300В/С-300В4, служить для супроводу цілей і наведення ракет.
  • КП РЛС СТ-68 - командний пункт радіолокаційної станції СТ-68, яка використовується для виявлення повітряних цілей, зокрема з малою радіолокаційною помітністю.
  • 39Н6 "Каста-2Е2" - радіолокаційна станція, призначена для виявлення повітряних цілей на низьких і гранично малих висотах.

Також українські безпілотники вдарили по буксиру "Федор Урюпін" і "Камазу" окупантів.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що українські розвідники атакували дронами низку ворожих об'єктів у Криму. Зокрема, йшлося про радіолокаційні станції та буксир "Федор Урюпін".

Тоді безпілотник розвідників ухилився від ракети, яку запустили з російського комплексу "Панцир-С1", і продовжив атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримППОГУРВійна в УкраїніАтака дронів