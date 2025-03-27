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Украинские дроны уничтожают российскую ПВО в Крыму: ГУР показало видео

Иллюстративное фото: воины ГУР уничтожили РЛС "Подлет" в Крыму (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские разведчики при помощи беспилотников атакуют противовоздушную оборону россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Facebook.

Как отметили в ГУР, дроны спецподразделения Prymary продолжают боевую работу во временно оккупированном Крыму. 
 

В частности, разведка показала видео, на котором беспилотники атакуют вражеские дорогостоящие радиолокационные станции и командные пункты. Речь о: 

  • 48Я6-К1 "Подлет" - мобильная радиолокационная станция малой и средней дальности, предназначенная для обнаружения воздушных целей, в том числе низколетящих.
  • КП БРЛС РМ-10М1Е – командный пункт для работы с боевой радиолокационной станцией, модификация РМ-10М1Е используется в системах ПВО.
  • 9С32 "Имбирь" - радиолокационная станция подсвета и наведения для ЗРК С-300В/С-300В4, служит для сопровождения целей и наведения ракет.
  • КП РЛС СТ-68 - командный пункт радиолокационной станции СТ-68, которая используется для обнаружения воздушных целей, в том числе с малой радиолокационной заметностью.
  • 39Н6 "Каста-2Е2" - радиолокационная станция, предназначенная для обнаружения воздушных целей на низких и предельно малых высотах.

Также украинские беспилотники ударили по буксиру "Федор Урюпин" и "Камазу" оккупантов. 

Напомним, 19 марта стало известно, что украинские разведчики атаковали дронами ряд вражеских объектов в Крыму. В частности, речь шла о радиолокационных станциях и буксире "Федор Урюпин".

Тогда беспилотник разведчиков уклонился от ракеты, которую запустили из российского комплекса "Панцирь-С1", и продолжил атаку.

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