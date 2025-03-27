Украинские дроны уничтожают российскую ПВО в Крыму: ГУР показало видео

Напомним, 19 марта стало известно, что украинские разведчики атаковали дронами ряд вражеских объектов в Крыму. В частности, речь шла о радиолокационных станциях и буксире "Федор Урюпин".

Тогда беспилотник разведчиков уклонился от ракеты, которую запустили из российского комплекса "Панцирь-С1", и продолжил атаку.

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