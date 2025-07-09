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Українські дрони знищили ЗРК "Бук-М1" росіян за 10 мільйонів доларів (відео)

Середа 09 липня 2025 10:29
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Українські дрони знищили ЗРК "Бук-М1" росіян за 10 мільйонів доларів (відео) Фото: російський ЗРК "БУК-М3" (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

Українські воїни знищили ще один російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1". Вартість такої системи ППО оцінюється у приблизно 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська України.

Успішну операцію провели бійці бригади "Чорний ліс" спільно з воїнами 413-го окремого батальйону безпілотних систем "Рейд". Відео знищення ЗРК оприлюднене також на офіційних сторінках підрозділів.

Завдяки точній роботі розвідки, коригуванню з дронів та ефективному вогневому ураженню вдалося знищити ворожий комплекс, що прикривав позиції росіян. Це - черговий удар по системі протиповітряної оборони ворога, який демонструє вразливість навіть дорогої техніки РФ перед українськими безпілотниками та артилерією.

Що відомо про "Бук-М1"

"Бук-М1" - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у Радянському Союзі для ураження повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотники. Він надійшов на озброєння у 1983 році як модернізована версія попереднього комплексу "Бук".

Система здатна одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів, на відстані до 35 км. Завдяки гусеничній платформі "Бук-М1" має високу мобільність і може оперативно змінювати позицію для уникнення ударів у відповідь.

Під час повномасштабної війни в Україні російська армія активно застосовує ці комплекси для прикриття своїх позицій від атак з повітря - як від бойових літаків, так і ударних дронів ЗСУ.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники бригади "Чорний ліс" виявили сучасний зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" армії РФ та оперативно скоригували по ньому удар. Установку було повністю знищено.

Перед тим бійці ЗСУ рознесли вщент ще один російський ЗРК "Бук-М1" під час переміщення.

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