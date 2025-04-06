Українські дрони знищили російський танк на фронті одним точним ударом

За інформацією ОСУВ, українські оператори безпілотних систем знищили російський танк за допомогою всього одного влучного скиду на одному із ключових напрямків фронту.

Пілоти ударних БПЛА окремого загону Нацгвардії України "Крила Омеги" спочатку спробували атакувати замасковану серед дерев бронетехніку росіян за допомогою FPV-дрона. Проте від ураження її врятувала сітка, яку було натягнуто навколо позиції.

Втім українських бійців це не зупинило. Влучний скид вибухівки перетворив російський танк на купу палаючого брухту.

"Від потужної атаки ударних БПЛА врятуватися не було шансів", - наголосили в угрупованні військ.

Відеомайстерної роботи пілотів ударних дронів продемонструвала Національна гвардія України.

Успіхи українських дронів

Українські дрони також вполювали гармату та транспорт росіян на Схудному напрямку фронту. Оператори дронів РУБпАК "Фенікс" знищили гармату МТ-12, ворожий автотранспорт, позиції та укриття противника, пункт управління БпЛА, а також склад ПММ.

Дрони ЗСУ також успішно вразили самохідну артилерійську установку 2С5 "Гіацинт-С", бойову броньовану машину "Тигр", кілька вантажівок, позиції й укриття противника, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Українські оператори дронів до того ж "вполювали" рідкісну військову техніку росіян - бронетранспортер РХМ-4. Бронемашину знищили разом зі штурмовиками.