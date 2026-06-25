Українські дрони знищили машину для запуску "Шахедів" (відео)

"Сьогоднішня рідкісна ціль – машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті", - йдеться у повідомленні підрозділу.

Судячи з опублікованого відео, для запуску ударних дронів використовується модернізований пікап зі спеціальною платформою.

Пуск "Шахедів" із автомобілів є одним із кількох варіантів запуску, які використовують росіяни. Щоб запустити безпілотник, пікап із закріпленим дроном розганяється на прямій ділянці дороги, а далі "Шахед" сходить із направляючої пускової установки із завчасно увімкненим двигуном.