Українські дрони знищили машину для запуску "Шахедів" (відео)

Українські військові ударним безпілотником знищили російський легковий автомобіль, який використовувався для запуску "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.
"Сьогоднішня рідкісна ціль – машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті", - йдеться у повідомленні підрозділу.
Судячи з опублікованого відео, для запуску ударних дронів використовується модернізований пікап зі спеціальною платформою.
Пуск "Шахедів" із автомобілів є одним із кількох варіантів запуску, які використовують росіяни. Щоб запустити безпілотник, пікап із закріпленим дроном розганяється на прямій ділянці дороги, а далі "Шахед" сходить із направляючої пускової установки із завчасно увімкненим двигуном.
Раніше повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів. Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.