Украинские дроны уничтожили машину для запуска "Шахедов" (видео)

Украинские военные ударным беспилотником уничтожили российский легковой автомобиль, который использовался для запуска "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.
"Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия", - говорится в сообщении подразделения.
Судя по опубликованному видео, для запуска ударных дронов используется модернизированный пикап со специальной платформой.
Пуск "Шахедов" из автомобилей - один из нескольких вариантов запуска, которые используют россияне. Чтобы запустить беспилотник, пикап с закрепленным дроном разгоняется на прямом участке дороги, а дальше "Шахед" сходит с направляющей пусковой установки с заранее включенным двигателем.
Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.
Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.