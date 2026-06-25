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Українські дрони знищили машину для запуску "Шахедів" (відео)

11:24 25.06.2026 Чт
1 хв
Відео влучного удару опублікували у соцмережах
aimg Костянтин Широкун
Українські дрони знищили машину для запуску "Шахедів" (відео) Фото: українські дрони знищили машину для запуску "Шахедів" (Генштаб ЗСУ)
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Українські військові ударним безпілотником знищили російський легковий автомобіль, який використовувався для запуску "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу.

"Сьогоднішня рідкісна ціль – машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті", - йдеться у повідомленні підрозділу.

Судячи з опублікованого відео, для запуску ударних дронів використовується модернізований пікап зі спеціальною платформою.

Пуск "Шахедів" із автомобілів є одним із кількох варіантів запуску, які використовують росіяни. Щоб запустити безпілотник, пікап із закріпленим дроном розганяється на прямій ділянці дороги, а далі "Шахед" сходить із направляючої пускової установки із завчасно увімкненим двигуном.

Раніше повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Ракету підіймають у небо на спеціальних кулях, а пуски відбуваються на великій висоті: у діапазоні від 12 до 18 кілометрів. Спеціальні сервоприводи відповідають за точність активації. Вони утримують стабільну траєкторію польоту. Система працює надійно за будь-яких умов скидання.

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