Украинские дроны уничтожили машину для запуска "Шахедов" (видео)

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Украинские военные ударным беспилотником уничтожили российский легковой автомобиль, который использовался для запуска "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

"Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия", - говорится в сообщении подразделения. Судя по опубликованному видео, для запуска ударных дронов используется модернизированный пикап со специальной платформой. Пуск "Шахедов" из автомобилей - один из нескольких вариантов запуска, которые используют россияне. Чтобы запустить беспилотник, пикап с закрепленным дроном разгоняется на прямом участке дороги, а дальше "Шахед" сходит с направляющей пусковой установки с заранее включенным двигателем.