ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны уничтожили машину для запуска "Шахедов" (видео)

11:24 25.06.2026 Чт
1 мин
Видео точного удара опубликовали в соцсетях
aimg Константин Широкун
Украинские дроны уничтожили машину для запуска "Шахедов" (видео) Фото: украинские дроны уничтожили машину для запуска "Шахедов" (Генштаб ВСУ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские военные ударным беспилотником уничтожили российский легковой автомобиль, который использовался для запуска "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

"Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа "Шахед". Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия", - говорится в сообщении подразделения.

Судя по опубликованному видео, для запуска ударных дронов используется модернизированный пикап со специальной платформой.

Пуск "Шахедов" из автомобилей - один из нескольких вариантов запуска, которые используют россияне. Чтобы запустить беспилотник, пикап с закрепленным дроном разгоняется на прямом участке дороги, а дальше "Шахед" сходит с направляющей пусковой установки с заранее включенным двигателем.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Miltech Дрони
Новости
В части Киева ввели экстренные отключения света
В части Киева ввели экстренные отключения света
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"