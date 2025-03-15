Українські дрони завдали ударів по позиціях та техніці окупантів на Харківщині

FPV-дрони аеророзвідників завдали точних ударів по трьох одиницях ворожої техніки. Окрім того, були уражені дві ворожі позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону ефективно знищують ворожі цілі за допомогою FPV-дронів. Українські захисники ліквідували три одиниці техніки окупантів, зруйнували антену зв’язку та завдали ударів по двох позиціях противника. Успішна робота дронів суттєво ускладнює логістику та координацію російських військ, що змушує їх залишати зайняті рубежі. Українські прикордонники продовжують активно використовувати ударні БПЛА для знищення ворога на фронті.