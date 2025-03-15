Украинские дроны нанесли удары по позициям и технике оккупантов в Харьковской области

FPV-дроны аэроразведчиков нанесли точные удары по трем единицам вражеской техники. Кроме того, были поражены две вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда эффективно уничтожают вражеские цели с помощью FPV-дронов. Украинские защитники ликвидировали три единицы техники оккупантов, разрушили антенну связи и нанесли удары по двум позициям противника. Успешная работа дронов существенно усложняет логистику и координацию российских войск, что заставляет их оставлять занятые рубежи. Украинские пограничники продолжают активно использовать ударные БПЛА для уничтожения врага на фронте.