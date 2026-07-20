UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Українські дрони вполювали одразу вісім елементів ППО Росії (відео)

14:43 20.07.2026 Пн
2 хв
Більшість уражених ворожих об'єктів знаходились у російському Єйську
aimg Валерій Ульяненко
Фото: український військовий (Getty Images)

Оператори Сил безпілотних систем в ніч на сьогодні знищили вісім важливих елементів російської протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Влучання були здійснені в оперативній глибині ворога. Зокрема, шість об'єктів ППО уражено в Краснодарському краї РФ та ще два - на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У результаті роботи операторів 1 ОЦ СБС було ліквідовано та виведено з ладу:

  • ЗРК "ТОР-М2" - у районі населеного пункту Єйськ (Краснодарський край, РФ);
  • РЛС "Каста-2Е2" - у районі Єйська;
  • РЛС "Гамма-С1М" - у районі Єйська;
  • 2 одиниці РЛС "Небо-СВ" - у районі Єйська;
  • РЛС "Небо-У" - у районі Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край, РФ);
  • ЗРК "БУК-М1" - у районі села Зеленопіль (ТОТ Запорізької області);
  • РЛС - у районі села Данило-Іванівка (ТОТ Запорізької області).

"Мадяр" наголосив, що знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей російських окупантів триватиме й надалі.

Нагадаємо, спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. У момент ураження там могли перебувати близько 100 окупантів.

Зазначимо, українські військові атакували об'єкти у Московському регіоні і не тільки. Під ударом опинились ворожі логістичні об'єкти, нафтобаза та ворожі судна у Чорному морі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЗапорізька областьППОСили безпілотних системВійна в Україні