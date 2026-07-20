Українські дрони вполювали одразу вісім елементів ППО Росії (відео)

Оператори Сил безпілотних систем в ніч на сьогодні знищили вісім важливих елементів російської протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Влучання були здійснені в оперативній глибині ворога. Зокрема, шість об'єктів ППО уражено в Краснодарському краї РФ та ще два - на тимчасово окупованій території Запорізької області.
У результаті роботи операторів 1 ОЦ СБС було ліквідовано та виведено з ладу:
"Мадяр" наголосив, що знищення військових, енергетичних та логістичних спроможностей російських окупантів триватиме й надалі.
Нагадаємо, спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили координаційний центр ФСБ РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. У момент ураження там могли перебувати близько 100 окупантів.
Зазначимо, українські військові атакували об'єкти у Московському регіоні і не тільки. Під ударом опинились ворожі логістичні об'єкти, нафтобаза та ворожі судна у Чорному морі.