Українські дрони влаштували "запальну ніч" у Криму та Таганрозі (ефектне відео)

За словами Бровді, у ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по цілях в оперативній глибині противника. Серед об'єктів, які потрапили під атаку, були елементи нафтової логістики Росії та окупованого Криму.

Зокрема, дрони уразили танкер російського "тіньового флоту", нафтобазу "Курганнафтопродукт" у Таганрозі Ростовської області, а також морський нафтовий термінал у Феодосії.

"Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника", - написав "Мадяр".

Він уточнив, що удар по нафтобазі в Таганрозі завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, а по морському нафтовому терміналу у Феодосії - бійці 412-ї окремої бригади СБС "Немезіс".

Координацію операції здійснював новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.