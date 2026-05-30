Війна в Україні

Українські дрони влаштували "запальну ніч" у Криму та Таганрозі (ефектне відео)

11:31 30.05.2026 Сб
2 хв
Які військові цілі та логістичні об'єкти опинилися під прицілом?
aimg Марія Науменко
Фото: український військовослужбовець керує безпілотником із позиції на фронті (Getty Images)

Нічна атака українських дронів охопила 23 військові та логістичні об'єкти в тилу російських військ. Частина ударів припала на нафтову інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

Читайте також: СБУ вибила "очі" центру ФСБ, що наводив удари по Україні

За словами Бровді, у ніч на 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ударів по цілях в оперативній глибині противника. Серед об'єктів, які потрапили під атаку, були елементи нафтової логістики Росії та окупованого Криму.

Зокрема, дрони уразили танкер російського "тіньового флоту", нафтобазу "Курганнафтопродукт" у Таганрозі Ростовської області, а також морський нафтовий термінал у Феодосії.

"Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника", - написав "Мадяр".

Він уточнив, що удар по нафтобазі в Таганрозі завдали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем, а по морському нафтовому терміналу у Феодосії - бійці 412-ї окремої бригади СБС "Немезіс".

Координацію операції здійснював новостворений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.

Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про знищення російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" та двох дальніх протичовнових літаків Ту-142 на військовому аеродромі в Таганрозі Ростовської області.

