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Українські дрони вивели з ладу половину потужності Рязанського НПЗ, - Reuters

на Росії знову горять НПЗ (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після атаки українських дронів Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок. Зараз підприємство функціонує лише на 48% від повної потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили три джерела в галузі, після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Робота триває на одній установці

Наразі завод продовжує роботу на установці CDU-6. Її потужність становить 23 200 тонн на добу, що відповідає приблизно 48% від загальної переробної спроможності підприємства.

Згідно з даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти. При цьому було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизеля, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіапалива.

Пошкоджено ще один завод

Крім Рязанського НПЗ, ударом дронів було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.

 

Рязанський нафтопереробний завод перебуває під контролем "Роснефти". Заявлений максимально можливий обсяг обробки НПЗ: 17-18 мільйонів тонн нафти на рік. Основна частина продуктів нафтопереробки експортується.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України в ніч на 2 серпня завдали успішних ударів по Росії. Підтверджено влучання в Рязанський і Новокуйбешівський нафтопереробні заводи.

Крім того, дрони вдарили по нафтобазі в Сочі.

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