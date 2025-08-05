Українські дрони вивели з ладу половину потужності Рязанського НПЗ, - Reuters

Як повідомили три джерела в галузі, після ударів було виведено з ладу дві основні установки первинної переробки нафти - CDU-3 потужністю 8600 тонн на добу і CDU-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Робота триває на одній установці

Наразі завод продовжує роботу на установці CDU-6. Її потужність становить 23 200 тонн на добу, що відповідає приблизно 48% від загальної переробної спроможності підприємства.

Згідно з даними галузевих джерел, минулого року завод переробив 13,1 мільйона тонн нафти. При цьому було вироблено 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизеля, 4,2 мільйона тонн мазуту і 1 мільйон тонн авіапалива.

Пошкоджено ще один завод

Крім Рязанського НПЗ, ударом дронів було також пошкоджено Новокуйбишевський завод "Роснефти". Він повністю зупинив роботу з 2 серпня.