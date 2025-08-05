Украинские дроны вывели из строя половину мощности Рязанского НПЗ, - Reuters

Как сообщили три источника в отрасли, после ударов были выведены из строя две основные установки первичной переработки нефти - CDU-3 мощностью 8600 тонн в сутки и CDU-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Работа продолжается на одной установке

В настоящее время завод продолжает работу на установке CDU-6. Ее мощность составляет 23 200 тонн в сутки, что соответствует примерно 48% от общей перерабатывающей способности предприятия.

Согласно данным отраслевых источников, в прошлом году завод переработал 13,1 миллиона тонн нефти. При этом было произведено 2,3 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизеля, 4,2 миллиона тонн мазута и 1 миллион тонн авиатоплива.

Поврежден еще один завод

Помимо Рязанского НПЗ, ударом дронов был также поврежден Новокуйбышевский завод "Роснефти". Он полностью остановил работу с 2 августа.