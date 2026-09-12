Українські дрони вгатили по заводу "Тольяттикаучук" за 880 км від України

"Уражено комбінат "Тольяттикаучук", - йдеться в повідомленні. - На території підприємства зафіксовано влучання з подальшою пожежею".

Відстань до цілі становила близько 880 км.

Що відомо про атаку

У Силах безпілотних систем ЗС України підтвердили, що удар по підприємству здійснили в ніч на 12 вересня.

За їхніми даними, оператори 1-го окремого центру СБС спільно з іншими складовими Сил оборони України уразили комбінат у Самарській області.

У СБС зазначили, що атака є частиною системної роботи по об'єктах, на яких тримається російський військово-промисловий комплекс.

Наразі українська сторона уточнює наслідки удару та масштаб пошкоджень.

Що виробляє "Тольяттикаучук"

Комбінат спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових компонентів пального.

Окреме значення підприємства пов'язане з його продукцією для російської промисловості. Синтетичні каучуки, які виробляє комбінат, зокрема використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Таким чином, підприємство належить до промислових об'єктів, продукція яких може використовуватися у забезпеченні російського військово-промислового комплексу.