Украинские дроны ударили по заводу "Тольяттикаучук" в 880 км от Украины

Украинские дроны в ночь на 12 сентября поразили комбинат "Тольяттикаучук" в Самарской области РФ. После попадания на территории предприятия возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Поражен комбинат "Тольяттикаучук", - говорится в сообщении. - На территории предприятия зафиксировано попадание с последующим пожаром".
Расстояние до цели составляло около 880 км.
В Силах беспилотных систем ВС Украины подтвердили, что удар по предприятию нанесли в ночь на 12 сентября.
По их данным, операторы 1-го отдельного центра ССС совместно с другими составляющими Сил обороны Украины поразили комбинат в Самарской области.
В ССС отметили, что атака является частью системной работы по объектам, на которых держится российский военно-промышленный комплекс.
Пока украинская сторона уточняет последствия удара и масштаб повреждений.
Комбинат специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых компонентов горючего.
Отдельное значение компании связано с его продукцией для русской индустрии. Синтетические каучуки, производимые комбинатом, в частности используются в производстве твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
Таким образом предприятие относится к промышленным объектам, продукция которых может использоваться в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.
Напомним, утром 12 сентября Минобороны РФ заявило о массированной атаке украинских дронов.
Российская сторона утверждала, что за ночь ее ПВО якобы уничтожило и перехватило 230 беспилотников над 12 областями РФ, а также оккупированным Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
На фоне атаки сообщалось о пожарах в Таганроге, а также о возможномударе по военному аэродрому "Таганрог-Центральный".