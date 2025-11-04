Українські дрони вдарили по НПЗ "Лукойла" в Нижегородській області, - джерела

Українські захисники за допомогою дронів атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово. Для удару використовували десятки безпілотників.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.
За словами співрозмовників, атака сталася в ніч на 4 листопада. Дронами керували оператори ГУР Міноборони, ЗСУ та Сил спецоперацій.
Для удару воїни задіяли понад п'ятдесят дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" і FP-1.
Джерела уточнили, що атака сталася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти і була пошкоджена внаслідок попередніх атак.
Про удар по НПЗ у Кстово також повідомляла низка російських Telegram-каналів. На відео, які з'явилися в мережі, було зафіксовано вибухи і пожежу на об'єкті.
"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що забезпечує, зокрема, Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні.
Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить приблизно 17 млн тонн на рік.
Завод випускає понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним і дизельним паливом, а також нафтобітумами, парафінами та іншими нафтопродуктами.
Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та оборонно-промисловим комплексом країни-агресора.
Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що після нічного удару по РФ невідомих безпілотників одразу два підприємства призупинили роботу.
Зокрема, йшлося про Нижегородський НПЗ.
Також в окремих районах Курської області почалися проблеми з електропостачанням.