Українські дрони уразили НПЗ у Краснодарському краї РФ та ряд інших цілей, - Генштаб

Атаки дронів на Росію 7 серпня

У четвер вранці, 7 серпня, росіяни поскаржилися на вибухи і пожежі в Краснодарському краї РФ. Вони стверджують, що невідомі дрони атакували НПЗ і військову частину.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів опинилася Волгоградська область Росії. У місті Суровікіно було дуже голосно, прогриміло близько 10 вибухів, після чого виникла пожежа на місцевій залізничній станції.

Ближче до ранку губернатор регіону Андрій Бочаров підтвердив атаку дронів, повідомивши, що безпілотники атакували цілих дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно ліквідовується пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького в даний час працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - стверджує Бочаров.