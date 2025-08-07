Украинские дроны поразили НПЗ в Краснодарском крае РФ и ряд других целей, - Генштаб

Атаки дронов на Россию 7 августа

В четверг утром, 7 августа, россияне пожаловались на взрывы и пожары в Краснодарском крае РФ. Они утверждают, что неизвестные дроны атаковали НПЗ и военную часть.

Напомним, что этой ночью под атакой дронов оказалась Волгоградская область России. В городе Суровикино было очень громко, прогремело около 10 взрывов, после чего возник пожар на местной железнодорожной станции.

Ближе к утру губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил атаку дронов, сообщив, что беспилотники атаковали целых две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно ликвидируется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет", - утверждает Бочаров.