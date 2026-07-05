Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму

В Генштабі зауважили, що цей аеродром є одним із ключових військових аеродромів Росії на території окупованого Криму. Його використовують для базування оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування літаків.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Крім того, українські військові уразили два автомобільні мости на Донеччині: через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки.

Російські війська використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Також під удар потрапили три російські склади боєприпасів: у районах Макіївки Донецької області, Довжанська Луганської області та Преображенки Херсонської області.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підсумували у Генштабі.