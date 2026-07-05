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Українські дрони уразили ключовий аеродром росіян в Криму

12:54 05.07.2026 Нд
2 хв
Це не єдина ціль. Що ще уразили Сили оборони?
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий керує дроном (Getty Images)

У ніч на 5 липня українські дрони атакували аеродром "Гвардійське" в Криму. Росія використовує його для бойових вильотів, логістики та обслуговування літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

В Генштабі зауважили, що цей аеродром є одним із ключових військових аеродромів Росії на території окупованого Криму. Його використовують для базування оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики й технічного обслуговування літаків.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

Крім того, українські військові уразили два автомобільні мости на Донеччині: через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та через річку Кальміус поблизу Старомар'ївки.

Російські війська використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Також під удар потрапили три російські склади боєприпасів: у районах Макіївки Донецької області, Довжанська Луганської області та Преображенки Херсонської області.

"Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підсумували у Генштабі.

Крім того, минулого тижня СБУ в межах 40-денної операції уразила пункт управління ударними БПЛА в Миколаївській області, склади пального в Криму та вузол зв'язку поблизу Гуляйполя.

Також у ніч на 1 липня дрони СБУ уразили ангари з російськими винищувачами на аеродромі "Саки" в окупованому Криму. Там підтвердили п'ять влучань, а в двох ангарах, за попередніми даними, перебували Су-30 і Су-30СМ.

Уже 3 липня безпілотники СБУ вдруге за тиждень атакували "Саки" та вдарили по ангарах аеродрому "Гвардійське". За попередньою інформацією, щонайменше сім літаків було знищено або пошкоджено.

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Російська ФедераціяКримДонецька областьЗбройні сили України