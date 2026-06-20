Українські дрони тепер б'ють на 3000 км, - Зеленський

У своїй вечірній промові український президент подякував воїнам ЗСУ, зокрема воїнам Сил спеціальних операцій. Зеленський зауважив, що "далекобійні санкції досягли Тюменського регіону в Росії". Мова йде про нафтопереробний завод на цій території.

Віддаленість цього Тюменського НПЗ від кордонів України сягає 2000 кілометрів. Також Зеленський повідомив, що ціль уражена завдяки новим модернізованим дронам FP.

"Тепер наші дрони можуть досягати цілей на дистанції 3000 кілометрів. Вдячний інженерам Fire Point", - сказав президент України.

Удар по НПЗ у Тюмені - цілком справедливі відповіді на удари РФ, заявив Зеленський (графіка РБК-Україна)

Український лідер акцентував, що план українських далекобійних санкцій виконується. Зеленський також проінформував, що тривають удари ЗСУ на середній дистанції, які спрямовані проти воєнних цілей на тимчасово окупованій території України.

"Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику", - сказав президент України.

