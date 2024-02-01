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Українські дрони потопили ракетний катер "Івановець". В ГУР показали відео

Фото: українські дрони потопили ракетний катер "Івановець" (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці ГУР цієї ночі знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер "івановець" Чорноморського флоту РФ", - йдеться в повідомленні.
 
Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
 
"Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом - "Івановець" дав крен на корму і затонув", - додають в ГУР.

Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
 
"Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала", - констатують в ГУР.

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ГУР