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Украинские дроны потопили ракетный катер "Ивановец". В ГУР показали видео

Фото: украинские дроны потопили ракетный катер "Ивановец" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы ГУР этой ночью уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

"В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с последующим движением - "Ивановец" дал крен на корму и затонул", - добавляют в ГУР.

Как добавляют разведчики, стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

"Поисково-спасательная операция российских окупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела", - констатируют в ГУР.

Что известно об "Ивановце"?

"Ивановец" - большой ракетный катер проекта 12411 "Молния", предназначенный для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз. Вооружение - 2x2 ПУ ПКР "Москит", 1x1 76-мм АУ АК-176, 2x6 30-мм АУ АК-630, 1 ПУ ЗРК "Игла".

Напомним, на утро четверга, 1 февраля, с начала российского вторжения ВСУ уничтожили 23 кораблей и катеров оккупантов. Кроме того, украинским силам удалось уничтожить и одну подводную лодку.

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ГУР