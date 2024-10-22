Українські дрони атакували військові об'єкти на російських спиртзаводах, - ЦПД

Атаки в РФ

У ніч на 22 жовтня на території Росії стався ряд інцидентів, пов'язаних з вибухами та пожежами. Зокрема, в Єфремові Тульської області безпілотники атакували спиртзаводи, а в Тамбовській області вибухнула пожежа на підприємстві "Біохім".

В ніч на 20 жовтня одразу в кількох областях Росії працювали сили ППО через фіксацію безпілотників. Зокрема, лунали вибухи і виникли пожежі. За офіційною інформацією, "відбиття" атаки було як мінімум у восьми регіонах.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по арсеналу зі снарядами КНДР, який розташований у Брянській області Росії.

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