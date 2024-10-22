Украинские дроны атаковали военные объекты на российских спиртзаводах, - ЦПД

Спиртзаводы в России используются не только для производства спирта, но и для изготовления топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Именно поэтому эти объекты становятся целями атак украинских беспилотников.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Коваленко подчеркнул, что все эти объекты являются военными, хотя и маскируются под гражданские предприятия.

По его словам, недавно украинские дроны нанесли удары по четырем предприятиям на территории России:

Атаки в РФ

В ночь на 22 октября на территории России произошел ряд инцидентов, связанных с взрывами и пожарами. В частности, в Ефреме Тульской области беспилотники атаковали спиртзаводы, а в Тамбовской области разразился пожар на предприятии "Биохим".

В ночь на 20 октября сразу в нескольких областях России работали силы ПВО из-за фиксации беспилотников. В частности, раздавались взрывы и возникли пожары . По официальной информации, "отражение" атаки было как минимум в восьми регионах.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по арсеналу со снарядами КНДР, расположенным в Брянской области России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.