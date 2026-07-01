Українські дрони атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі

Як повідомив Зеленський, вже вдруге санкційні відповіді України на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі - одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань - понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Також у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Відстань до цілі - близько 600 кілометрів від лінії фронту.

"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", - наголосив президент.