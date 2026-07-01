Українські дрони атакували НПЗ в Уфі та військовий завод в Пензі

Сили оборони України у ніч на 1 липня уразили нафтопереробний завод в Уфі та військовий завод в Пензі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Як повідомив Зеленський, вже вдруге санкційні відповіді України на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі - одного з найбільших російських виробників мастил. Відстань - понад 1300 кілометрів від лінії фронту.
Також у Пензенському регіоні українські дрони досягли стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по Україні. Відстань до цілі - близько 600 кілометрів від лінії фронту.
"Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є", - наголосив президент.
Нагадаємо, Україна атакувала вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з них перебували під обстрілом не один раз.
Закрема, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. У районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.