Украинские дроны атаковали НПЗ в Уфе и военный завод в Пензе

Как сообщил Зеленский, уже второй раз санкционные ответы Украины на затягивание Россией войны добрались до нефтеперерабатывающего завода в Уфе - одного из крупнейших российских производителей смазочных масел. Расстояние - более 1300 километров от линии фронта.

Также в Пензенском регионе украинские дроны достигли стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, применяемого оккупантами для ударов по Украине. Расстояние до цели –-около 600 километров от линии фронта.

"Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций. Это вполне справедливо в ответ на все, что Россия делает против нас. Мир нужен, и именно это должны осознать в российском руководстве. Россия должна закончить свою войну. И все возможности для этого у российского руководства есть", - подчеркнул президент.