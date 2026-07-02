Українські дрони за 48 годин "вимкнули" 12 електропідстанцій в Криму та на Донбасі

Нагадаємо, у ніч проти 2 липня українські дрони вдарили по НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області. Після атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Крім того, неподалік розташований ще один стратегічно важливий для РФ об'єкт.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдали ударів по восьми з десяти найбільших нафтопереробних заводів Росії. Деякі з цих підприємств опинялися під атакою вже неодноразово.