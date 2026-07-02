Украинские дроны за 48 часов "выключили" 12 электроподстанций в Крыму и на Донбассе

Напомним, в ночь на 2 июля украинские дроны ударили по НПЗ в российском Кстово Нижегородской области. После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, неподалеку находится еще один стратегически важный для РФ объект.

Также ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по восьми из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Некоторые из этих предприятий оказывались под атакой уже неоднократно.