Українські діти зможуть отримати фіндопомогу: хто саме

Раніше ми повідомляли, як рідні загиблих внаслідок бойових дій цивільних громадян можуть отримати фінансові компенсації.

Також в Україні було збільшено категорії заяв на відшкодування у міжнародному Реєстрі збитків.

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