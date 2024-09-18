Украинские дети смогут получить финпомощь: кто именно

Ранее мы сообщали, как родные погибших в результате боевых действий гражданских граждан могут получить финансовые компенсации.

Также в Украине были увеличены категории заявлений на возмещение в международном Реестре убытков.

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