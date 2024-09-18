Українські діти зможуть отримати фіндопомогу: хто саме
Фото: дитина (Gettty Images)
Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення стипендії дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента України №637/2024.
Указ був оприлюднений 18 вересня на сайті президента України.
Таким чином, стипендії були призначені дітям:
- Веремія В’ячеслава Васильовича (писав про Київ, був кореспондентом газети "Вести". Убитий під час Євромайдану у центрі Києва в ніч проти 19 лютого 2014),
- Гурняка Віктора Петровича (був фотокореспондентом, бійцем 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" з позивним "Гарт". Загинув 19 жовтня 2014 від мінометного снаряда, коли під обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Слов'яносербського району Луганської області),
- Лабуткіна Дмитра Віталійовича (був військовим журналістом родом із Криму. Після окупації виїхав до Одеси. Вів репортажі у 2015 році під час бойових дій в районі "Дебальцівського котла. Загинув 16 лютого 2015 року, коли перебуваючи в складі колони, потрапив під обстріл),
- Чернікова Олександра Юрійовича (працював репортером на дніпропетровському "9 каналі", також був журналістом в nctv.in.ua, "Резонанс ТВ", "Приват ТБ Дніпро", газеті "The Kyiv Times". Був військовослужбовцем 9-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади. Загинув 22 січня 2015 року у бою поблизу міста Авдіївки).
Раніше ми повідомляли, як рідні загиблих внаслідок бойових дій цивільних громадян можуть отримати фінансові компенсації.
Також в Україні було збільшено категорії заяв на відшкодування у міжнародному Реєстрі збитків.
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