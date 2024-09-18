Українські діти зможуть отримати фіндопомогу: хто саме

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення стипендії дітям журналістів, які загинули у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Указ президента України №637/2024 .

Указ був оприлюднений 18 вересня на сайті президента України.

Раніше ми повідомляли, як рідні загиблих внаслідок бойових дій цивільних громадян можуть отримати фінансові компенсації.

Також в Україні було збільшено категорії заяв на відшкодування у міжнародному Реєстрі збитків.

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