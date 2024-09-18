Украинские дети смогут получить финпомощь: кто именно

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении стипендии детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ президента Украины №637/2024 .

Указ был обнародован 18 сентября на сайте президента Украины.

Ранее мы сообщали, как родные погибших в результате боевых действий гражданских граждан могут получить финансовые компенсации.

Также в Украине были увеличены категории заявлений на возмещение в международном Реестре убытков.

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