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Украинские дети смогут получить финпомощь: кто именно

Среда 18 сентября 2024 20:09
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Украинские дети смогут получить финпомощь: кто именно Фото: ребенок (Gettty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении стипендии детям журналистов, погибших в связи с исполнением профессиональных обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Указ президента Украины №637/2024.

Указ был обнародован 18 сентября на сайте президента Украины.

Таким образом, стипендии были назначены детям:

  • Веремия Вячеслава Васильевича (писал о Киеве, был корреспондентом газеты "Вести". Убит во время Евромайдана в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014),
  • Гурняка Виктора Петровича (был фотокорреспондентом, бойцом 24-го батальона территориальной обороны "Айдар" с позывным "Гарт". Погиб 19 октября 2014 года от минометного снаряда, когда под обстрелом вывозил раненных в айоне 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Славяносербского района Луганской области),
  • Лабуткина Дмитрия Витальевича (был военным журналистом родом из Крыма. После оккупации выехал в Одессу. Вел репортажи в 2015 году во время боевых действий в районе "Дебальцовского котла. Погиб 16 февраля 2015 года, когда находясь в составе колонны, попал под обстрел),
  • Черникова Александра Юрьевича (работал репортером на днепропетровском "9 канале", также был журналистом в nctv.in.ua, "Резонанс ТВ", "Приват ТВ Днепр", газете "The Kyiv Times". Был военнослужащим 9-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Погиб 22 января 2015 года в бою в районе города Авдеевка).

Ранее мы сообщали, как родные погибших в результате боевых действий гражданских граждан могут получить финансовые компенсации.

Также в Украине были увеличены категории заявлений на возмещение в международном Реестре убытков.

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