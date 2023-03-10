Українські дипломати працюють над переговорами Вучича та Зеленського, - посол

За його словами, Зеленський досі не мав переговорів з Вучичем, оскільки, можливо, дипломати не зробили всього, щоб ця розмова відбулася. Але організувати її непросто, оскільки необхідно ретельно запланувати конкретні теми обговорень з огляду на ситуацію в Україні.

Також посла запитали, чи планується особиста зустріч чи телефонні переговори Зеленського з Вучичем.

"Ваше питання - це завдання, яке перед нами (дипломатами - ред.) поставлене, і ми над ним працюємо. Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом, а й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звісно, є й політичні питання. Треба уточнити всі ці питання та організувати телефонну розмову чи зустріч президентів", - відповів Толкач.

Він уточнив, що також має враховуватись взаємна підтримка між Сербією та Україною у питанні територіальної цілісності та суверенітету двох держав, оскільки Белград не визнає російську окупацію, а Україна - незалежність Косова.

Посол додав, що важливим питанням є й поглиблення співробітництва між країнами, зокрема і у підписанні угоди про вільну торгівлю.