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Українські дипломати працюють над переговорами Вучича та Зеленського, - посол

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Дипломати України вже розпочали роботу над тим, щоб провести переговори президента Володимира Зеленського з сербським колегою Александаром Вучичем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Сербії Володимира Толкача в інтерв'ю Nova.rs.

За його словами, Зеленський досі не мав переговорів з Вучичем, оскільки, можливо, дипломати не зробили всього, щоб ця розмова відбулася. Але організувати її непросто, оскільки необхідно ретельно запланувати конкретні теми обговорень з огляду на ситуацію в Україні.

Також посла запитали, чи планується особиста зустріч чи телефонні переговори Зеленського з Вучичем.

"Ваше питання - це завдання, яке перед нами (дипломатами - ред.) поставлене, і ми над ним працюємо. Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом, а й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звісно, є й політичні питання. Треба уточнити всі ці питання та організувати телефонну розмову чи зустріч президентів", - відповів Толкач.

Він уточнив, що також має враховуватись взаємна підтримка між Сербією та Україною у питанні територіальної цілісності та суверенітету двох держав, оскільки Белград не визнає російську окупацію, а Україна - незалежність Косова.

Посол додав, що важливим питанням є й поглиблення співробітництва між країнами, зокрема і у підписанні угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, раніше Вучич, незважаючи на співпрацю з Росією, наголошував, що Крим та Донбас завжди будуть частиною України і його країна дотримується такої позиції.

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Володимир ЗеленськийВучичСербияВійна Росії проти України