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Украинские дипломаты работают над переговорами Вучича и Зеленского, - посол

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Дипломаты Украины уже начали работу над тем, чтобы провести переговоры президента Владимира Зеленского с сербским коллегой Александром Вучичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Сербии Владимира Толкача в интервью Nova.rs.

По его словам, у Зеленского до сих пор не было переговоров с Вучичем, поскольку, возможно, дипломаты не сделали всего, чтобы этот разговор состоялся. Но организовать его непросто, поскольку необходимо тщательно запланировать конкретные темы обсуждений, учитывая ситуацию в Украине.

Также посла спросили, планируется ли личная встреча или телефонные переговоры Зеленского с Вучичем.

"Ваш вопрос - это задача, которая перед нами (дипломатами - ред.) поставлена, и мы над ней работаем. Есть много вопросов, которые нужно обсуждать не только с президентом, но и со многими министерствами и министрами. Это, прежде всего, экономические вопросы, наше совместное сотрудничество с международными организациями, и, конечно, есть и политические вопросы. Надо уточнить все эти вопросы и организовать телефонный разговор или встречу президентов", - ответил Толкач.

Он уточнил, что также должна учитываться взаимная поддержка между Сербией и Украиной в вопросе территориальной целостности и суверенитета двух государств, поскольку Белград не признает российскую оккупацию, а Украина - независимость Косово.

Посол добавил, что важным вопросом является и углубление сотрудничества между странами, в том числе и в вопросе подписания соглашения о свободной торговле.

Напомним, ранее Вучич, несмотря на сотрудничество с Россией, подчеркивал, что Крым и Донбасс всегда будут частью Украины и его страна придерживается такой позиции.

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Владимир ЗеленскийВучичСербияВойна России против Украины