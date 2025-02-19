Українські десантники знищили ворожу бронетехніку під час спроби штурму на Харківщині

Бої в Харьківській області

Ситуація у Куп'янську Харківської області залишається критичною: російські окупанти розташувалися надзвичайно близько до міста по всій лінії фронту, а саме місто регулярно зазнає обстрілів із застосуванням різних видів озброєння.

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