Ситуація у Куп'янську критична, ворог дуже близько по всій лінії фронту, - МВА
Ситуація у Куп'янську Харківської області критична. Російські окупанти дуже близько по всій лінії фронту до міста, яке регулярно страждає від обстрілів загарбників із різних видів озброєння.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", - зазначив Беседін.
За його словами, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.
"Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Ворог постійно намагається наступати. Застосовує БпЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", - додав начальник МВА.
Бої за Куп'янськ
За даними Генштабу, від початку цієї доби на Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили 13 атак поблизу Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової.
Нагадаємо, наприкінці минулого року у мережі з'явилася інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.
Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі погрози Куп'янську немає.
Нещодавно російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.
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