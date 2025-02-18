Ситуація у Куп'янську критична, ворог дуже близько по всій лінії фронту, - МВА

Ситуація у Куп'янську Харківської області критична. Російські окупанти дуже близько по всій лінії фронту до міста, яке регулярно страждає від обстрілів загарбників із різних видів озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу "Еспресо" .

"Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", - зазначив Беседін.

За його словами, ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння.

"Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Ворог постійно намагається наступати. Застосовує БпЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", - додав начальник МВА.