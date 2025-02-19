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Украинские десантники уничтожили вражескую бронетехнику во время попытки штурма в Харьковской области

Фото: ВСУ остановили атаку противника в Харьковской области (facebook.com_GeneralStaff.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

В Харьковской области десантники успешно отбили штурм российских войск. Они нанесли противнику значительные потери в технике и личном составе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россияне пытались атаковать украинские оборонительные позиции, однако в результате интенсивных боевых действий им не удалось достичь поставленных задач.

Во время операции вражеские силы понесли значительные потери в технике и личном составе, что включало уничтожение трех боевых бронированных машин и одного танка.

Благодаря украинским военным командование смогло отразить штурм, не допустив потерь позиций и ухудшения тактического положения.

Командование ВСУ отметило оперативную организацию и координацию действий подразделений, что способствовало своевременной нейтрализации агрессивных действий противника.

 

Бои в Харьковской области

Ситуация в Купянске Харьковской области остается критической: российские оккупанты расположились чрезвычайно близко к городу по всей линии фронта, а сам город регулярно подвергается обстрелам с применением различных видов вооружения.

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