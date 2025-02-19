Украинские десантники уничтожили вражескую бронетехнику во время попытки штурма в Харьковской области

Бои в Харьковской области

Ситуация в Купянске Харьковской области остается критической: российские оккупанты расположились чрезвычайно близко к городу по всей линии фронта, а сам город регулярно подвергается обстрелам с применением различных видов вооружения.

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