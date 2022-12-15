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Українські десантники знищили цілий підрозділ росіян (відео)

Фото: ЗСУ знищили підрозділ росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські артилеристи-десантники знищили підрозділ російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ (ДШВ ЗСУ)

"В одному з районів виконання завдань артилеристи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України вщент розбили один із ворожих підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Налякані загарбники намагались втекти від покарання, але спроба виявилась марною.

"Саме завдячуючи завчасно проведеної дорозвідки артилерійський підрозділ десантників влучним вогнем методично знищив російських окупантів разом з їх броньованим автомобілем", - додають військові.

Як повідомлялось, у вівторок, 14 грудня, українським військовим вдалося відтіснити російську армію з двох кварталів Бахмута.

Раніше десантники розбили ДРГ російських окупантів у районі Бахмута Донецької області.

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